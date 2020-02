Arsène Wenger futur président de Rennes ?

Le Stade Rennais pourrait voir les choses avec une plus grande ambition dans le futur. Suite au départ d'Olivier Létang , Rennes est à la recherche d'un nouveau président. Et il semblerait que le club breton, par le biais de son propriétaire, la famille Pinault, veuille tenter un coup qui serait d'une grande ampleur s'il devait se concrétiser. En effet, selon des informations de l'Equipe,Actuel directeur du développement du football mondial,. Il était notamment revenu sur les raisons de son départ de l'Emirates par la suite après 22 ans au sein du club : "Je n'étais pas fatigué. Toutes les décisions que j'ai prises en 22 ans ont été pour le bien d'Arsenal. J'ai essayé d'influencer le club sur le plan structurel, sur le développement des joueurs, sur le style de jeu et les résultats. Combiner les trois n'est pas toujours facile." "J'ai donné les meilleurs années de ma vie à ce club. Je crois que je vais le laisser dans une position très forte (...), cela a toujours été mon objectif. Mon souhait est qu'il fasse encore mieux dans les 20 prochaines années", avait-il indiqué. Reste à savoir si il désirera rebondir en Ligue 1,