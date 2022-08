Arsenal : Yéremy Pino dans le viseur

Selon AS, Arsenal a déposé une offre de 33 millions de livres, qui devrait être acceptée par Villarreal, pour le milieu de terrain du Sous-marin jaune, Yéremy Pino. Le jeune homme de 19 ans est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la Liga et Arsenal pourrait profiter des problèmes financiers de Villarreal pour s'attacher les services de l'ailier.

Liverpool aussi sur le coup

Pour rappel, Pino a une clause libératoire de 67,5 millions de livres sterling, mais Villarreal est désespéré à l'idée de faire une grosse vente cet été après avoir manqué la qualification pour la Ligue des Champions. Le transfert représenterait un véritable coup pour les Gunners, étant donné que les dirigeants de Liverpool ont également suivi les progrès de Pino ces derniers mois.