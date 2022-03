Arsenal aurait des vues sur la star du Bayern et de la sélection polonaise, Robert Lewandowski. Si l’on en croit le média britannique Four Four Two, les Gunners pensent pouvoir attirer le lauréat des deux derniers trophées « The Best » dans leurs rangs, bien que ce dernier ait encore 18 mois de contrat en Bavière.

Le Bayern face à un dilemme pour Lewandowski

S’il va au bout de son engagement du côté de l’Allianz Arena, Lewandowski partirait sans aucune compensation pour son club. Ainsi, si les géants allemands ont comme idée de récupérer une somme sur sa cession ça sera l’été prochain ou jamais. Plusieurs clubs européens ont été interpellés par cette situation et les Gunners sont ceux qui se montrent les plus intéressés pour tenter une approche.

Mikel Arteta cherche désespérément à ajouter des renforts offensifs à son équipe, surtout qu’Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah seront en fin de contrat en juin. Cependant, tout mouvement potentiel pour Lewandowski dépendrait probablement de la qualification (ou pas) des Londoniens pour la prochaine Ligue des champions.