Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, serait favorable au fait qu’Alexandre Lacazette obtienne une prolongation de contrat. L’Espagnol tend la main à son protégé après l’avoir longtemps ignoré.

Lacazette va devoir faire des sacrifices

L'attaquant français est dans la dernière année de son contrat et son avenir semblait scellé avec un transfert gratuit qui se profilait l'été prochain. L’Atlético Madrid était très intéressé par l’idée de le faire signer gratuitement et l'intérêt en question était réciproque. Mais, il semblerait que la situation de l’ancien Lyonnais a quelque peu évolué.



Le site britannique The Athletic indique que les responsables du club londonien sont désormais disposés à étirer le séjour de Lacazette dans leur effectif. Ils veulent lui faire parapher un contrat de courte durée, avec un salaire qui ne soit pas trop conséquent. L’objectif est toujours de miser sur les jeunes joueurs, mais le Frenchie est à même de rendre encore quelques services durant cette période de transition.