Arsenal : Une liste de renforts potentiels qui s'allonge

Deux finalistes de l'Euro du côté de l'Emirates Stadium ?

Le temps des grands changements est arrivé du côté de l'Emirates Stadium. Après une bonne fin de saison 2020 et l'obtention de deux titres (FA Cup et Community Shield) en l'espace de quelques semaines, les Gunners pouvaient prétendre à une année de reconstruction prometteuse. Mais tout s'est effondré quand, éliminés de toute les coupes et distancés en championnat, les Gunners se sont inclinés en demi-finale de Ligue Europa face à Villarreal et ont donc dit adieu aux compétitions européennes pour la saison 2021-2022. Les joueurs de Mikel Arteta vont ainsi pouvoir se focaliser à 100% sur la Premier League et visent une qualification directe pour une Coupe d'Europe via le championnat, un objectif qui passera par le recrutement de nouvelles stars du côté des Canonniers. On le sait, le recrutement de l'entraîneur espagnol est en partie lié à sa philosophie de jeu et sa volonté de jouer un football offensif en intégrant les éléments du centre de formation de Hale End tels Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe ou encore Folarin Balogun, qui a pu se montrer en Ligue Europa. Mais désormais, les Gunners veulent passer aux choses sérieuses et sont désireux de faire des gros coups sur le marché des transferts pour redevenir compétitif. Après le recrutement de Nuno Taveres et Sambi Lokonga, la grosse recrue est désormais attendue du côté de Highbury en la personne de Ben White. Le défenseur central de 23 ans arrive de Brighton contre 60 millions d'euros et est présenté comme le nouveau leader de la défense.Ces derniers jours, une liste de nombreux milieux de terrain a été communiquée dans la presse par notamment la chaîne Sky Sports, les quotidiens Daily Mail et Daily Star ou encore la publication The Athletic. En effet, selon ces médias Manuel Locatelli, Jordan Henderson, James Maddison, Ruben Neves ou encore le Français Houssem Aouar seraient proches de signer chez les Gunners. Pour ce dernier, le club de Jean-Michel Aulas a fait augmenter les prix et souhaite une offre aux alentours de 30 millions d'euros, ce qu'Arsenal s’apprêterait à faire. C'est en tout cas l'une des pistes les plus chaudes. En ce qui concerne Henderson, l'annonce surprise est tombée aujourd'hui et les Gunners seraient favoris pour récupérer le capitaine de Liverpool s'il venait à partir. Pour Manuel Locatelli, sacré champion d'Europe avec l'Italie, le club de Londres a formulé une offre concrète de 40 millions d'euros, ce qui correspond aux attentes de Sassuolo. Mais, pour l'instant, le joueur préfèrerait rejoindre la Juventus, même si les négociations du côté bianconero sont au point mort. Enfin, pour Maddison, Arsenal pourrait inclure Reiss Nelson et Ainsley Maitland-Niles dans la transaction pour convaincre Leicester City de lâcher le numéro 10 anglais. L'objectif est clair pour Arteta : renforcer le milieu de terrain et accompagner Thomas Partey avec un milieu offensif plus créateur et un milieu relayeur.