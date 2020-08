Arsenal : Une légende quitte le club (officiel)

Les supporters des Gunners ne l'oublieront sans doute jamais. Présent dans l'effectif d'Arsenal de 1998 à 2007 (384 matchs disputés toutes compétitions confondues), Freddie Ljungberg y est ensuite revenu pour y occuper différentes fonctions, étant successivement ambassadeur (2013-2016), entraîneur au sein du centre de formation (2016-2017)... Jusqu'à s'y retrouver adjoint d'Unai Emery puis de Mikel Arteta, en assurant même l'intérim en attendant la prise de fonctions du second.

L'aventure londonienne de l'emblématique milieu offensif touche cependant à sa fin, comme l'intéressé l'a révélé ce samedi. « J'ai décidé de quitter mon poste de premier entraîneur adjoint à Arsenal afin de progresser dans mon expérience, a ainsi expliqué le Suédois sur Twitter. J'ai été impliqué dans ce club de temps en temps depuis 1998 et je suis reconnaissant pour toutes les opportunités qui m'ont été données en tant que joueur et en tant que coach. » Ljungberg est donc désormais en quête d'un nouveau poste, potentiellement en tant que coach principal.

Thank you for 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴, @Freddie ❤️ pic.twitter.com/qlnvxsJuo6

— Arsenal (@Arsenal) August 22, 2020