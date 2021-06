Il y a un an, Houssem Aouar semblait plus proche que jamais d'un départ. Le milieu de terrain de l'OL était dans le viseur d'Arsenal, mais le club londonien et son homologue rhodanien n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur un montant. Douze mois plus tard, l'histoire semble se répéter. Avec une issue différente ?



A en croire le Sun, les dirigeants des Gunners sont plus déterminés que jamais à s'offrir les services d'Aouar. Le joueur de vingt-deux ans est ainsi souhaité pour la saison prochaine et Arsenal aurait préparé une offre estimée à 25 M€. L'international tricolore aurait par ailleurs droit à un salaire hebdomadaire de près de 117 000 €.

Aouar attentif

Il y a un peu plus d'un mois, L’Equipe indiquait qu'Aouar allait « être attentif aux éventuelles offres, même s’il n’est plus autant déterminé à partir qu’il y a un an ». Jean-Michel Aulas avait de son côté indiqué : « S’il souhaite partir, on essayera, comme on l’a toujours fait, de l’accompagner. Mais si les offres ne correspondent pas à nos attentes, alors il restera à Lyon et on en sera très heureux. »