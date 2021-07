Arsenal : Un mercato agité du côté de l'Emirates

Arsenal are still working on final details to sign Albert Sambi Lokonga. Personal terms agreed, €17.5m + €4.5m add ons offered but future sale percentage to be discussed. 🇧🇪 #AFC

Lokonga is not present at Anderlecht’s training camp, as @hlninengeland and @pjcalcoen reported.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2021

Du renfort en défense et au milieu de terrain



Arsenal are understood to remain in the driving seat to get a deal over the line. https://t.co/0oUAXKUyNf

— football.london (@Football_LDN) July 5, 2021

Après une décevante huitième place la saison dernière et une non-qualification en coupe d'Europe pour la première fois depuis 25 ans, le club d'Arsenal va devoir tout reconstruire cette saison, s'il souhaite vite retrouver les compétitions européennes et surtout la Ligue des Champions qui échappe aux Gunners depuis 2016. Depuis l'annonce et la très rapide annulation de la Super Ligue européenne, les fans d'Arsenal se sont très vite révoltés contre leurs dirigeants à l'encontre de cette nouvelle compétition, dont le club faisait partie des membres fondateurs. Ils ont d'ailleurs manifesté en masse pour virer leur propriétaire Stanley Kroenke, et depuis, des rumeurs de rachat de la part du co-fondateur de la société Spotify sont apparues.. En effet, plusieurs journalistes dont Fabrizio Romano via Twitter annoncent le départ en prêt de deux pépites françaises du côté de la Cannebière :, il s'est d'ailleurs rendu aujourd’hui du côté de Marseille pour conclure sa visite médicale et le transfert.L'ancien capitaine Granit Xhaka va lui sûrement rejoindre José Mourinho du côté de la Roma, après l’élimination de la Suisse en quart de finale du championnat d'Europe. A l'académie, c'est le jeune Eddie Nketiah - qui aura disputé un total de 30 matchs cette saison dont 8 en Europa Ligue - qui ne devrait pas prolonger son aventure dans son club formateur, selon SkySports News. Le Bayer Leverkusen serait intéressé, ainsi que trois clubs de Premier League.; le journal français L'Équipe rapporte aussi que les Gunners seraient venus au renseignement pour Renato Sanches. Le milieu de terrain portugais champion de France avec le LOSC pourrait bien rejoindre d'anciens coéquipiers à Arsenal, avec Nicolas Pépé et Gabriel Magalhaes désormais Gunners.Quant à Manuel Locatelli, auteur de superbes performances au Championnat d'Europe avec l'équipe d'Italie, le club du nord de Londres est pour le moment le seul club à avoir fait une offre officielle aux dirigeants de Sassuolo, mais serait en concurrence féroce avec la Juventus.En effet, le premier s'est déjà envolé pour Londres vendredi dernier, tandis que le milieu de terrain belge n'a pas pris part au stage de reprise de saison avec son club d'Anderlecht pour aller signer à Arsenal.