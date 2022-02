Foxborough, Massachusetts ➡️ London, England.

Leno veut jouer

Il y a différentes façons de faire sentir à un joueur de football qu'il n'est plus le bienvenu dans un club. Pour, Arsenal a choisi d'officialiser l'arrivée d'un nouveau gardien de but afin de faire comprendre à son portier allemand qu'il pouvait dès à présent se trouver une autre équipe.vont en effet accueillir un certain Matt Turner en juin 2022.Âgé de vingt-sept ans, celui qui évoluait jusqu'alors au New England Revolution deviendra un joueur d'Arsenal dès la fin de l'actuelle saison de Premier League. Pas forcément très connu en Europe,. La saison passée, il a même été distingué et élu gardien de l'année en Major League Soccer.Selon une info relayée par Foot Mercato,. Il devrait prendre la place de numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens. Pour Bernd Leno, déjà déclassé au profit d'Aaron Ramsdale devant la cage londonienne, l'aventure avec Arsenal touche donc clairement à sa fin. Il tentera probablement de trouver une porte de sortie en fin de saison afin de retrouver du temps de jeu.