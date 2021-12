L'attaquant de Séville, Youssef En-Nesyri, serait le joueur qu’a identifié Arsenal pour la succession de Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de son attaque. Les Gunners recherchent un buteur à prix réduit pour le mercato d’hiver et l’international marocain émerge comme une option très intéressante selon le site ESPN.

Un dossier compliqué pour Arsenal

Avec 24 buts inscrits toutes compétitions confondues la saison dernière, En-Nesyri s’est alors révélé aux yeux de toute l’Europe. Et bien qu'il n'ait réussi à enchaîner qu'avec trois buts jusqu'à présent durant l’exercice 2021/2022, il est clair que c’est un avant-centre de qualité, capable de rendre de grands services.



Une blessure musculaire l'a également tenu à l'écart pendant une bonne partie de la saison en cours. Ceci pourrait décourager les Gunners à concrétiser cette piste, de même que le joueur figure parmi les sélectionnés marocains pour la CAN 2022 en janvier prochain. L’objectif étant d’avoir un avant-centre disponible au plus vite. Enfin, le transfert pourrait capoter à cause de l’importance dont jouit En-Nesyri à Séville. Julen Lopetegui, l’entraîneur, compte sur lui afin de maximiser les chances des siens de concurrencer le Real pour le titre de champion.