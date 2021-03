En difficulté au Real Madrid, Martin Odegaard a rejoint en janvier dernier Arsenal afin de rebondir et reprendre le fil de sa progression personnelle. Un pari qu’il est en train de réussir puisqu’il joue régulièrement les Gunners et son rendement est à la hauteur des attentes. L’intéressé se réjouit de cette situation et espère que cet état de grâce va se prolonger.

Odegaard veut de la stabilité

Rester à Arsenal apparait comme la meilleure solution dans cette optique. Est-ce le plan qu’il a en tête pour la suite de son parcours ? Lors d’un entretien accordé à Sportsdognet, il a laissé croire que c’est ce qu’il prévoit, sans formuler une quelconque promesse. « Je ne pense pas à ce qui adviendra cet été. Mon prêt s'étend jusqu'à fin juin. On verra bien. En tout cas, je répète ce que je disais déjà il y a plusieurs mois, j'ai besoin de stabilité et de m'épanouir pleinement quelque part", a-t-il indiqué.