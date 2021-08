Arsenal : Odegaard bientôt de retour ?

Va-t-il enfin se poser ? Déjà prêté à quatre reprises depuis son arrivée au Real Madrid en janvier 2015, alors qu’il n’avait que 16 ans, Martin Odegaard pourrait définitivement quitter cet été le club merengue. Il n’était d’ailleurs pas dans le groupe de Carlo Ancelotti qui est allé s’imposer 4-1 sur la pelouse d’Alaves samedi en ouverture de la saison de Liga. Et le numéro 21, qu’il portait lors du dernier exercice, a été attribué à Rodrygo. Il n’apparaît d’ailleurs pas sur la liste des joueurs engagés par le Real en Liga.

Il ne sera pas bradé

Autant de signes qui confirment que l’avenir du Norvégien n’est pas dans la capitale espagnole. Mais il ne sera pas bradé. Car le Real doit faire des économies. Et son mercato est toujours aussi minimaliste. Outre les retours de prêt, et notamment celui de Gareth Bale, seul David Alaba, qui était en fin de contrat avec le Bayern Munich, est arrivé gratuitement. Et dans le sens des départs, le club de Florentino Perez s’est délesté de plusieurs gros salaires, puisque Raphaël Varane a rejoint Manchester United pour 40 millions d’euros, et que Sergio Ramos, son désormais ex-partenaire de la défense centrale, a rejoint le PSG sans indemnité de transfert, son bail étant arrivé à expiration.

Arsenal en a bien besoin

Odegaard, comme Dani Ceballos et Jesus Vallejo, devrait donc lui aussi aller voir ailleurs, et la piste principale mène vers Arsenal. Un club où le milieu de terrain norvégien a laissé une bonne impression lors de son passage lors de la deuxième moitié de saison, alors qu’il découvrait un nouveau championnat après la Norvège, l’Espagne et les Pays-Bas. Un renfort d’autant plus bienvenu pour des Gunners déjà en crise après avoir débuté la saison par une piteuse défaite chez le promu Brentford (2-0). D’après Sky Sports, Odegaard veut revenir, et le club londonien serait confiant dans ce dossier. Le transfert pourrait prochainement se conclure aux alentours de 40 millions d’euros.