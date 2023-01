Depuis des mois, Mykhaylo Mudryk déclarait sa flamme à Arsenal et il était normal de penser à un transfert du joueur ukrainien en provenance du Shakhtar Donetsk. Seulement, ce dernier s'est finalement engagé ce week-end avec Chelsea contre un chèque de 100 millions d'euros. Tandis que ce revirement de situation a été des plus étonnants, Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, a pris la parole après le succès face à Tottenham hier. Malgré le fait que les Gunners soient leaders de Premier League, Mudryk a finalement préféré signer chez les Blues, en difficulté cette saison. Et le coach espagnol a eu des mots forts pour parler de ce transfert manqué chez les Gunners. Il a assuré être fier des joueurs qu'il a mais il veut aussi que son club fasse preuve de discipline à l'avenir.

Arteta déçu d'avoir raté Mudryk

"Je suis très fier d'avoir les joueurs que nous avons. Nous voulons toujours améliorer l'équipe... mais nous devons faire preuve de discipline", a confié le coach d'Arsenal, lançant un message d'alerte par rapport à l'offre de Chelsea qui aura finalement été la bonne. Le joueur de 22 ans, grand fan de Robert Pirès, a finalement décidé de signer pour les Blues et Arteta a donc fait part de cette déception. Tandis que plusieurs offres avaient été faites par Arsenal, les 100 millions d'euros mis par Chelsea ont été suffisants pour faire pencher la balance. Arteta veut donc que ses dirigeants soient plus à l'affût à l'avenir en vue de ne pas se faire souffler d'autres talents sur le fil.