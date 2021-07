Arsenal : Les Gunners d'accord avec Brighton pour White

Arsenal serait sur le point de boucler sa deuxième arrivée, depuis le début de ce Mercato estival. En effet, à en croire les informations de The Athletic, les Gunners auraient trouvé un accord de principe avec Brighton, pour s'attacher les services du défenseur central international anglais Ben White, aujourd'hui âgé de 23 ans. Ce dernier devrait ainsi débarquer du côté de Londres, contre un chèque qui dépasserait les 60 millions d'euros. Un gros coup en perspective et une excellente recrue pour Arsenal, désireux de repartir de l'avant en jouant de nouveau les premiers rôles, sur le plan national, comme par exemple en Premier League.

Arsenal continue de se renforcer en défense

Un deuxième renfort à venir dans ce secteur, après l'arrivée, le samedi 10 juillet dernier, du défenseur international Espoirs portugais Nuno Tavares, âgé aujourd'hui de 21 ans et débarqué en provenance de Benfica. Pour rappel, l'année dernière, dans le championnat d'Angleterre de football, Arsenal avait alors pris la huitième place finale au classement. Pourtant, l'an passé, toujours en Premier League, les Gunners possédaient alors la troisième défense de l'élite, avec seulement 39 buts encaissés en 38 rencontres disputées. Cela n'a donc pas suffi. Ben White, qui compte déjà deux sélections à son actif, sort tout juste de l'Euro 2020 disputé avec la sélection de l'Angleterre.

Il ne manque plus que la visite médicale

Pour rappel, les Three Lions se sont inclinés en finale, à domicile, du côté de Wembley, contre l'Italie, au terme de la séance de tirs au but (1-1, 3-2). La finale ayant eu lieu pas plus tard que le dimanche 11 juillet dernier, le joueur se trouve ainsi actuellement toujours en vacances. Par conséquent, si arrivée il y a, elle pourrait n'être officialisée qu'à son retour, après la traditionnelle visite médicale. Après plusieurs prêts successifs, et plus précisément au pays de Galles, du côté de Newport County, en 2017-18, à Peterborough United en 2019, puis à Leeds United en 2019-20, White reste sur une excellente saison du côté de Brighton.