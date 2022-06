Arsenal : Le club annonce le départ de Lacazette

C'était attendu et c'est désormais officiel : Alexandre Lacazette va quitter Arsenal à la fin de son contrat, prévu le 30 juin prochain. Dans un communiqué intitulé "Thank You Laca", le club anglais a salué la présence de l'attaquant durant 5 ans. Avec un bilan 71 buts inscrits en 206 matchs, toutes compétitions confondues, celui qui n’a plus été appelé en Bleus depuis 2017 a su conquérir quelques titres avec Arsenal : un Community Shield, en 2017, ainsi qu'une FA Cup (2020).

"Je veux garder tous les bons moments que j'ai passés au club"

Cet exercice 2021-2022 a été particulièrement compliqué pour lui, avec seulement 4 buts en Premier League. "Je veux garder tous les bons moments que j'ai passés au club, car pour moi c'était juste un plaisir de jouer pour un club dont, depuis que j'étais jeune, je rêvais. Je suis vraiment content d'avoir joué pendant cinq ans pour Arsenal", a commenté Lacazette auprès du site officiel des Gunners. Son entraîneur, Mikel Arterta, a valorisé son leadership. "Il a été un vrai leader sur et en dehors du terrain et a eu une influence très importante sur nos jeunes joueurs. Son engagement avec nous a été exceptionnel et nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, succès et bonheur."

🔥 For the 206 games and 71 goals







Thank you for 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴,



— Arsenal (@Arsenal) 💪 For your dedication to The ArsenalThank you for 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴, @LacazetteAlex ❤️— Arsenal (@Arsenal) June 3, 2022





Attendu à Lyon, son club formateur, malgré la non-qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine, Lacazette devrait diviser son salaire par deux selon L'Equipe, effectuant donc un effort conséquent pour son retour aux sources.