Arsenal : Jorginho passe du bleu au rouge et reste à Londres

Le dernier jour de ce mercato d'hiver bat son plein ! Les rumeurs et les transferts de dernière minute aussi. Après avoir recruté en masse, Chelsea a décidé de dégraisser un peu son effectif afin de faire la place au recrutement d'un nouveau milieu de terrain : Enzo Fernandez. Si les discussions sont toujours compliquées avec le Benfica Lisbonne concernant le nouveau champion du monde, le transfert de l'un de ses champions d'Europe est en passe d'être officialisé ce mardi. En effet, le milieu de terrain italien Jorginho va quitter les Blues pour s'engager avec les Gunners d'Arsenal. Il reste tout de même à Londres et ne sera pas dépaysé. Il pourra donc jouer le titre avec son nouveau club qui est en tête de la Premier League à l'heure de son arrivée.

Chelsea, insisting and trying until the end of #DeadlineDay . Mad story, mad negotiation. But… still on, as things stand 🔵🇦🇷 #CFC https://t.co/X8QONM82q9

Here’s Jorginho in Arsenal shirt after deal signed until June 2024 with an option to further season — together with his agent João Santos ⚪️🔴🤝🏻 #AFC



Official statement to follow. pic.twitter.com/duFKUjCSAs