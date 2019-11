Arsenal : Gerrard ciblé pour remplacer Emery

L'avenir d'Unai Emery à la tête de l'équipe d'Arsenal ne tiendrait plus qu'à un fil. Seulement cinquièmes, les Gunners se déplacent sur le terrain de Leicester avec l'absolue nécessité de l'emporter pour tenter de recoller au top 4. Et la pression est si forte sur les épaules de l'ancien technicien du PSG et de Séville que Steven Gerrard serait déjà ciblé en cas de besoin, affirme le Daily Star. Actuellement en poste chez les Rangers, l'ancien milieu de terrain vedette de Liverpool aurait alors une superbe opportunité face à lui.