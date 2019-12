Arsenal cible aussi Thomas Lemar (Atlético)

Malgré une première partie de saison mi-figue mi-raisin avec l’Atlético Madrid, l’international français Thomas Lemar ne manque pas de courtisans à l’approche du mercato de janvier. L’ancien milieu offensif de l’AS Monaco plairait à l’Olympique Lyonnais qui cherche du renfort dans le secteur offensif, et il semblerait qu’Arsenal se serait également positionné dans le but d’enrôler le champion du monde. C’est ce qu’a fait savoir le site ESPN ce mercredi.



L’intérêt des Gunners envers Lemar n’est pas nouveau. Les dirigeants londoniens avaient déjà pisté l’international tricolore en 2018, avec que l’Atlético ne parvienne à les devancer en mettant 65M€ sur la table. Regrettent-ils aujourd’hui de ne pas avoir surenchéri devant l'offre des Matelassiers ? C’est une possibilité vu que le nom du Guadeloupéen a été mentionné durant les discussions sur le mercato entre le board du club et le nouveau manager Mikel Arteta. Affaire à suivre.