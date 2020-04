Arsenal : Aubameyang courtisé par un autre club londonien ?

Pierre-Emerick Aubameyang n’a plus qu’un an de contrat à Arsenal. Même s’il n’est plus très jeune (30 ans), de nombreux clubs commencent à se positionner dans l’espoir de le recruter. Le Gabonais est ciblé par les deux géants de la Liga, mais aussi par un rival de Premier League. Selon Bleacher Report, Chelsea étudie l’idée d’attirer l’ancien Stéphanois à Stamford Bridge.



Renforcer un concurrent direct n’est pas vraiment recommandé et c’est pourquoi il y a peu de chances que ce deal aboutisse. D’un autre côté, ça ne serait pas la première fois que les deux voisins feraient affaire. Pour rappel, en janvier 2018, les Gunners avaient céder Olivier Giroud aux Blues et ce suite à l’arrivée d’un certain Aubameyang à l’Emirates Stadium. Ce dernier connaîtra-t-il le même sort ?