Un ressort s’est cassé entre Pierre-Emerick Aubameyang et son club d’Arsenal ces derniers jours. Le lien de confiance n’est plus de mise et tout plaide désormais en faveur d’une rupture. L’international gabonais pourrait même ne pas attendre l’été prochain pour se trouver un nouveau point de chute. Il pourrait se relancer ailleurs dès le mois de janvier. Ce scénario est d’autant plus probable qu’un de ses vieux courtisans est revenu à la charge pour lui mettre la main dessus.

Aubameyang entre l’Espagne et l’Italie

Ce vieux courtisan c’est le FC Barcelone. D’après le quotidien catalan Sport, les responsables blaugrana sont plus que motivés à l’idée de recruter l’international gabonais. Ils le voient comme le remplaçant idéal de Sergio Aguero, qui vient d’annoncer son départ à la retraite. Le fait que l’ancien stéphanois s’est vu retirer le brassard de capitaine chez les Gunners les a encouragés pour passer à l’action. Ils ne sont cependant pas les seuls sur ce dossier. La Juventus explore aussi la possibilité d’enrôler le meilleur joueur africain de l’année 2015.