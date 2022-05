The journey continues ✊

Arteta veut continuer à faire progresser Arsenal

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, vient de parapher un nouveau bail de trois ans du côté de l’Emirates, a annoncé le club londonien ce vendredi.depuis qu’il les a pris en main en décembre 2019. Il avait succédé à Unai Emery sur le banc."Je suis excité, reconnaissant et vraiment, vraiment heureux aujourd'hui", a déclaré Arteta après avoir apposé sa signature sur le contrat. "Quand j'ai parlé à Josh [Kroenke], il pouvait voir le club au même point et il voulait prendre le club de la façon dont je voulais le faire. Donc tout ce qu'il a dit, et ce que Stan a dit quand j'étais avec les deux, ils ont toujours tenu leurs promesses".Aujourd’hui, le club est sur le point de retrouver la Ligue des Champions. Une compétition à laquelle il n’a plus pris part depuis 2017. Pour l’ancien parisien, le retour en C1 est un objectif primordial et il a à cœur de le remplir. "Nous voulons amener le club au niveau supérieur et rivaliser avec les meilleures équipes. Pour ce faire, nous devons jouer la Ligue des champions. Nous devons être en mesure de faire évoluer l'équipe, d'améliorer nos joueurs, d'améliorer tous les départements, de générer encore plus de connexion avec nos fans, d'améliorer l'atmosphère à l'Emirates, d'être en mesure de recruter les meilleurs talents et les meilleures personnes pour ce club afin de conduire ce projet à ce niveau", a-t-il tonné.A quatre journées de la fin de la Premier League, Arsenal est maitre de son destin en vue d’une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions. Les Gunners disposent d’une avance de deux points sur leurs rivaux de Tottenham.