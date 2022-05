Arsenal : Arteta compte sur Saliba

William Saliba évoluera-t-il encore sous le maillot de l'OM la saison prochaine ? Nommé meilleur espoir de la saison lors des trophées UNFP et sélectionné par Didier Deschamps afin de disputer ses premières minutes en équipe de France le 25 mars dernier face à la Côte d'Ivoire, le défenseur central appartient toujours à Arsenal, qui l'a prêté à Marseille cette saison. Toutefois, le coach des Gunners, Mikel Arteta, a affirmé sa volonté de le récupérer de façon très claire au micro de RMC Sport. "Il faut qu’il revienne. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous. S’il était resté cette année avec nous, avec un match de Premier League par semaine, avec Ben White et Gabriel, il n’aurait pas eu la moitié du temps de jeu qu’il a eu avec Marseille, c’est certain", a confié le coach qui a ensuite indiqué que le natif de Bondy "n’aurait pas eu le temps de jeu nécessaire pour gagner en expérience" avec Arsenal dans cet exercice 2021-2022.

"Il y a une réalité contractuelle", souligne Cardoze au sujet de Saliba

Devenu primordial dans le dispositif de Jorge Sampaoli cette saison, avec 51 matchs disputés toutes compétitions confondues, Saliba pourrait connaître quelques semaines indécises à l'avenir, même si son désir, lui, semble net. Au micro de BFM Provence, Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, s'est penché sur le sujet. "La volonté de William ne fait aucun doute. Il l’a dit à Pablo (Longoria, ndlr) évidemment, il me l’a encore dit samedi soir sur la pelouse. Il est sincère. Maintenant, il y a une réalité contractuelle. Il appartient à Arsenal. Maintenant, si sa volonté est de rester avec nous, on verra. Tout le monde souhaite qu’il soit là la saison prochaine".



Dans les colonnes de L'Equipe, le joueur avait laissé la porte grande ouverte concernant un futur à Marseille : "Ce club et ce public sont magnifiques donc je veux profiter un max d'ici la fin de saison, comme si je n'allais plus revenir. Il reste deux mois, je veux savourer chaque moment, à domicile notamment. Après on verra. Si je reviens, ce sera avec grand, grand plaisir", disait-il. Reste désormais aux dirigeants de l'OM et à ceux d'Arsenal d'avoir de très nombreuses discussions sur ce thème brûlant.