Arrivées, départs, dernières rumeurs : ce qu’il faut retenir du mercato de l’OM

Après le calme de l’été dernier, l’Olympique de Marseille a connu un début d’année très agité. L’imbroglio entre Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas est venu parasiter un parcours quasi parfait sur le plan sportif. Le vent n’a pourtant pas soufflé si fort sur la Canebière. Voici un petit récapitulatif du mercato hivernal de l’OM.

Les arrivées à l’Olympique de Marseille : l’OM toujours au pain sec

Dans le contexte actuel, avec une marge de manœuvre toujours plus étroite sur le plan financier, il était difficile d’imaginer l’OM sortir le chéquier en milieu de saison. Six mois après les arrivées des seuls Rongier, Benedetto et Alvaro Gonzalez, le club phocéen ne s’est donc pas renforcé – sans surprise.

Les départs à l’Olympique de Marseille : l’OM garde ses forces vives

André Villas-Boas peut dormir tranquille : le Portugais n’a perdu aucun élément majeur durant ce mercato hivernal. Dimitri Payet, qui a retrouvé des couleurs après une saison fade, a pourtant vu son nom revenir du côté de l’Angleterre, mais le meneur de jeu sera bien marseillais jusqu’au bout de cette saison, voire plus. Et comme Florian Thauvin, autre atout offensif majeur, fera son retour d'ici le mois de mars… Avant le grand méli-mélo, c’est le jeune Isaac Lihadji qui avait été au centre de toutes les attentions. Surveillé par plusieurs poids lourds européens, le minot n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel.

Les dernières rumeurs à l’Olympique de Marseille : le calme plat

Parce que c’est l’OM, les rumeurs ont évidemment affolé les médias de tous horizons. En vrac, plusieurs cibles ont été évoquées pour le poste de latéral gauche : Leonardo Koutris (Olympiakos), Arthur Masuaku (West Ham). Le défenseur central mexicain Carlos Salcedo ou le milieu du Celtic Glasgow Olivier Ntcham sont des noms qui ont également circulé. Mais la piste la plus bruyante a concerné l’attaquant d’Amiens Steven Mendoza. Une nouvelle preuve, s’il le fallait, que le temps des folies est bien révolu à l’Olympique de Marseille.