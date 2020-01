Arrivées, départs, dernières rumeurs : ce qu’il faut retenir du mercato du PSG

Une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain était au centre de toutes les attentions lors de cette période de mercato. Et si tout est resté calme au rayon des officialisations, de nombreuses rumeurs ont encore circulé pour le club de la capitale. Voici un petit récapitulatif de ce mois de janvier.

Les arrivées au PSG : le calme plat

Le Paris Saint-Germain avait abordé ce mercato hivernal avec l’idée de préserver la même structure d’effectif. Thomas Tuchel n’a cessé de clamer sa satisfaction en conférence de presse quant à la profondeur de banc dont il dispose cette année pour jouer sur tous les tableaux. Une situation qui contraste avec la saison passée. Considéré comme un marché de correction, ce mercato d’hiver n’avait pour utilité que de remplacer d’éventuels éléments sur le départ pour conserver la même densité dans toutes les lignes. Et comme personne n’est parti…

Les départs au PSG : tout le monde reste au bercail

Malgré de nombreuses rumeurs, le Paris Saint-Germain a conservé l’ensemble de son effectif. Leonardo a sifflé la fin de la récré ce vendredi. Le feuilleton Edinson Cavani a évidemment alimenté les chroniques pendant tout le mois de janvier, mais comme Neymar l’été dernier, le meilleur buteur de l’histoire du club est finalement resté dans la capitale, malgré des touches avérées avec l’Atlético de Madrid. Refrain identique et résonance moins importante pour Layvin Kurzawa, annoncé proche de la Juventus.

Les dernières rumeurs au PSG : Cavani la joue comme Neymar



En cas de départ de Cavani, le Paris Saint-Germain aurait certainement attiré son remplaçant dans l’effectif – avec un profil comparable ou dissemblable. Rien n’était à exclure. Les noms de Fernando Llorente (Naples), Kévin Gameiro (Valence) ou encore Krzysztof Piątek (AC Milan, qui a pris la direction du Hertha Berlin) ont circulé. Dans la même logique, Layvin Kurzawa aurait lui aussi été remplacé puisqu’il était annoncé que l’international français entre dans le cadre d’un « échange » (concept toujours très théorique) avec le polyvalent latéral de la Juventus Mattia De Sciglio, déjà courtisé l’été dernier. Enfin, la presse italienne a fait état d’un intérêt pour le milieu offensif brésilien Lucas Paqueta, en manque de temps de jeu à l’AC Milan. Sans suite. Pour l’instant.