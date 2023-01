Arnaut Danjuma n'ira pas à Everton, mais à Tottenham !

Décidément, c'est une courte mais déjà une sale semaine pour Everton. En crise et en difficulté en Premier League, où il est avant-dernier, le club de Liverpool s'est séparé de son entraîneur Frank Lampard ce lundi. Les supporters des Toffees pouvaient en revanche se montrer confiants sur l'arrivée d'Arnaut Danjuma, international néerlandais. Mais selon Fabrizio Romano, le joueur de Villarreal devrait rejoindre les Spurs de Tottenham...

Pisté par Rennes et Everton, Danjuma devrait finalement atterrir à Tottenham

En effet, alors qu'il avait même passé sa visite médicale à Everton, le club londonien aurait réussi à piquer le joueur de 25 ans à la dernière minute. Un renfort de poids que n'auront donc pas les coéquipiers d'Idrissa Gueye et Neal Maupay. Le Néerlandais, ailier rapide et virevoltant, plafonne toutefois à 6 buts inscrits cette saison. Mais en tout et pour tout avec le sous-marin jaune, il totalise 22 buts et 4 passes décisives délivrées en 51 matches. Le genre de profil qu'Everton aurait accueilli avec plaisir.