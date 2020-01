Arda Turan (Istanbul Basaksehir) retourne au Barça

L'information risque de ne pas déchaîner les passions auprès des socios du FC Barcelone : Arda Turan est de retour. Le milieu offensif international turc évoluait à Istanbul Basaksehir depuis deux ans et demi sous la forme d'un prêt, mais le club a annoncé la résiliation de son contrat dans un communiqué officiel, ce mardi. « Le footballeur Arda Turan a rencontré notre président M. Göksel Gümüşdağ hier et a demandé la permission d'ouvrir une nouvelle page de sa carrière. Après cette demande, Arda Turan a obtenu une réponse favorable pour la résiliation de son contrat. Nous tenons à remercier Arda Turan, l'un des joueurs les plus importants du football turc, qui a joué dans notre équipe nationale à 100 reprises, pour ses efforts, et nous lui souhaitons plein succès dans la suite de sa carrière », a indiqué le club stambouliote.

Arda Turan revient pour repartir

Conséquence directe de cette volonté personnelle, Arda Turan retourne donc à Barcelone, club avec lequel il est toujours sous contrat. Une situation temporaire pour le milieu de terrain, qui n'entre pas dans les plans d'Ernesto Valverde et devrait migrer sous d'autres cieux dans les prochains jours. Transféré au Barça en 2015, l'ancien joueur de l'Atlético n'est jamais parvenu à s'imposer avec le maillot blaugrana. Son contrat avec le Barça expire en juin prochain et il est donc libre de s'engager où il souhaite durant ce mercato hivernal.