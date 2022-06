Arabie Saoudite : Garcia nouvel entraîneur d'Al-Nassr

Une nouvelle aventure pour Rudi Garcia. Sans club depuis le terme de son contrat avec l’Olympique Lyonnais en mai 2021, le technicien français s'est engagé mercredi pour un an en faveur d'Al-Nassr, troisième du dernier exercice de la Saudi Professional League. "Le président du conseil d’administration du club Al-Nasr, M. Musli Al Muammar, a signé un contrat avec l’entraîneur français Rudi Garcia pour entraîner la première équipe de football. Nous lui souhaitons beaucoup de succès", peut-on lire sur le communiqué du club. Le champion de France 2011 avec Lille a souvent confié avoir une certaine exigence concernant le choix de son futur club, après son départ de l'OL, et n'a visiblement pas pu trouver chaussure à son pied en Europe.

Une première expérience hors de l'Europe pour Garcia

Il ne sera pas le premier technicien français à entraîner Al-Nassr car avant lui Robert Herbin (1985-1986), Jean Fernandez (1995-96 puis 1998) et Patrice Carteron (2017) sont passés sur le banc du club. Après des passages notamment à Lille (champion en 2011), l’AS Roma (deuxième place de Serie A en 2014 et 2015), l’OM (finaliste Ligue Europa 2018), ou plus récemment à Lyon, Rudi Garcia officiait depuis l'automne 2021 en tant que consultant sur Canal + pour les matchs de Ligue des Champions. Il va connaître sa première expérience hors de l'Europe alors qu'il a longtemps été lié à l'Athletic Bilbao par la presse espagnole. Par ailleurs, il retrouvera une vieille connaissance de la Ligue 1 à Al-Nassr : Vincent Aboubakar, l'ancien attaquant de Lorient, qui y évolue depuis l'été 2021.