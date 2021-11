Après Sergio Ramos, le PSG veut Toni Kroos

Décidément, à Paris, on aime les joueurs trentenaires et à l’état physique incertain. Après avoir mis la main sur Sergio Ramos l’été dernier –et sans en avoir encore pu profiter-, les responsables franciliens auraient comme plan d’attirer un autre vieux briscard du Real Madrid. L’Allemand Toni Kroos serait dans leur viseur, si l’on se fie à ce que rapporte le site catalan El Nacional.

Le PSG veut toujours renforcer son entrejeu et il voit en champion du monde 2014 comme un élément susceptible de leur être d’un grand apport, quand bien même il ne soit plus très jeune (31 ans) et en proie à des soucis physiques depuis quelques temps. Un cas qui n’est pas sans rappeler celui de son ancien coéquipier andalou, mais la direction parisienne ose croire que cette potentielle recrue leur sera plus utile.

Kroos dans le deal pour Mbappé ?

Paris n’est cependant pas le seul club à s’intéresser Kroos. C’est aussi le cas de Manchester City. Pep Guardiola veut attirer chez les Sky Bleus celui qu’il considérait comme une pièce maîtresse lors de son passage au Bayern. Il risque donc d’y avoir de la concurrence sur ce dossier.

Concernant la position du Real Madrid, elle semble être claire. Le milieu de terrain a un contrat avec le club madrilène jusqu'en juin 2023 et l'été prochain serait une bonne occasion de réaliser des bénéfices sur sa cession. Ainsi, Florentino Pérez étudie sérieusement la possibilité de le vendre. Et en cas d’accord pour le transfert de Kylian Mbappé, il pourrait être tenté d’inclure Kroos dans le deal afin de baisser l’indemnité du transfert du Bondynois.