Malgré un talent indéniable et une éclosion fracassante, Houssem Aouar peine à répondre aux attentes placées en lui. Le jeune milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais est un peu à l'image de son équipe : aussi talentueux qu'inconstant. Jeudi, les Gones ont dû se contenter d'un score de parité sur la pelouse de West Ham malgré une supériorité numérique (1-1). Pour Aouar, Lyon doit clairement faire mieux.

"Au sortir de ce match, on était assez mitigé car on aura une seconde manche et il ne nous faudra qu'une victoire pour filer en demi-finale, ce qui est notre objectif, a lancé l'international français devant la presse, avant de se projeter sur le championnat. Quand on est à l'OL, on a beaucoup de pression car il faut mettre l'équipe là où elle devrait être. Contre Strasbourg, il faudra gagner pour permettre au club d'être à la place qu'il mérite en championnat." Le décor est planté.