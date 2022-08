Aouar toujours plus proche de quitter Lyon

L'heure du grand départ est sur le point de sonner pour Houssem Aouar. Formé à l'Olympique Lyonnais et joueur de l'équipe première depuis 2016, le milieu de terrain a fait le tour de la question dans le Rhône et devrait aller vivre une nouvelle expérience dans les semaines, voire les jours à venir, du côté de la Premier League... ou ailleurs. A l'heure actuelle, l'option Nottingham Forest est la plus plausible. Déjà révélés cette semaine, les contacts entre l'international tricolore et le promu anglais avancent chaque jour davantage. Ce dimanche, Gianluca Di Marzio a confirmé que les discussions très régulières entre les deux parties pourraient finir par aboutir. "Houssem Aouar est proche de NFFC, a indiqué le journaliste de Sky Sports. Les discussions se poursuivent." A moins d'un revirement inattendu, Houssem Aouar pourrait bien rejoindre Jesse Lingard et ses partenaires.

Plusieurs prétendants

L'an passé, le milieu de vingt-quatre ans avait déjà eu des envies de départ, mais les différentes pistes évoquées (dont Arsenal) n'avaient rien donné. Cette fois, les choses sont plus concrètes. Nottingham n'est pas été la seule équipe à lorgner sur Aouar puisque Real Betis, très satisfait d'avoir recruté Nabil Fekir, aurait bien aimé s'offrir un autre Gone. Mais le plafond salarial en vigueur du côté de la Liga l'en a empêché. Leicester était aussi sur le coup, mais semble désormais hors-jeu.