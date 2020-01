Antoine Griezmann (Barcelone) serait favorable à un retour de Neymar

Il ne se passe pas une semaine sans que la presse catalane n'évoque l'idée d'un retour de Neymar au FC Barcelone. Alors que le clan de la superstar brésilienne a envoyé un signal à la direction du PSG, la Une de Mundo Deportivo remet ce feuilleton à l'ordre du jour. Avec un angle assez curieux : la position d'Antoine Griezmann dans le dossier. L'été dernier, le champion du monde avait été opposé contre son gré au Brésilien par rapport au timing de son transfert, finalisé dans la première partie du mercato. Après l'arrivée du Macônnais en provenance de l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone n'avait pas trouvé les ressources pour s'offrir Neymar.

Neymar-Griezmann pour assurer l'après-Messi ?

El Mundo Deportivo indique ainsi qu'en dépit d'une concurrence accrue, Antoine Griezmann verrait d'un bon œil le retour de Neymar l'été prochain. L'ancien Colchonero estimerait que ce transfert renforcerait sensiblement la force de frappe offensive des Blaugrana sans pour autant le reléguer au second plan. Un système en 4-2-3-1 à la place de l'historique 4-3-3 permettrait aux 4 hommes d'être alignés ensemble. Par ailleurs, le journal ibérique indique que Griezmann et Neymar ont tout pour entretenir de bonnes relations sur le terrain comme en dehors - en témoignent leurs échanges sur les réseaux sociaux. Une complicité qui pourrait permettre au Barça de préparer l'ère post-Messi (et le départ de Luis Suarez) avec un nouveau tandem fort.