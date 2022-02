Annoncé au MC Oran, Guedioura signe en… D3 anglaise

Annoncé de façon présomptueuse par le MC Oran, Adlène Guedioura va finalement poursuivre sa carrière dans un pays que l'ancien joueur de Wolverhampton connaît bien. Libre depuis la résiliation de son bail à Sheffield United au début du mois, le milieu défensif international algérien s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Burton Albion, formation de troisième division anglaise (League One), actuellement classée 13e de son championnat.

✍️ Burton Albion are delighted to announce the signing of @AdleneGUEDIOURA!

Welcome to the #Brewers, Adlene 💛🖤🇩🇿#BAFC

👇👇👇

— Burton Albion FC (@burtonalbionfc) February 25, 2022