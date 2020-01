Annoncé à Chelsea, Habib Diallo (Metz) réagit

L'excellente première partie de saison de l'attaquant du FC Metz Habib Diallo n'est pas passée inaperçue. Troisième meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisations malgré un contexte collectif difficile, Diallo serait dans le viseur de Chelsea selon les informations du Républicain Lorrain. Le quotidien régional précise notamment que le club londonien, qui devrait perdre Olivier Giroud cet hiver, aurait proposé 20 millions d’euros pour s'attacher les services de l’international sénégalais. Un transfert qui viendrait perpétuer la tradition des buteurs africains de Premier League passés par le FC Metz, à l'image de Sadio Mané (Liverpool) ou Emmanuel Adebayor avant lui.

Diallo annonce qu'il ne bougera pas cet hiver

Reste que le principal intéressé ne l'entend pas de cette oreille. Invité à réagir à cette rumeur en conférence de presse, le buteur des Grenats a assuré qu'il terminerait la saison en Lorraine. « Un départ ? J'entends des rumeurs, mais je ne suis pas au courant. Pour le moment, je suis à Metz et j'ai prolongé jusqu'en 2022. J'espère bien terminer la saison ici », a-t-il déclaré, catégorique. L'attaquant est sur la même longueur d'onde que son entraîneur, Vincent Hognon, qui allait déjà dans ce sens dans des propos accordés au Républicain Lorrain. « On ne m'a jamais parlé du départ d'Habib Diallo cet hiver (...) On voulait absolument le garder. Et on ne s'est pas trompé. Il va encore nous marquer des buts. Si on doit laisser partir Habib, ce ne serait vraiment pas un bon signal à envoyer. Non, non... il va rester ! ». Metz devrait donc bien compter sur son atout offensif numéro 1 dans la lutte pour le maintien.