Anigo : Pape Diouf, «un très grand président»

L'Olympique de Marseille et l'ensemble du football français ont perdu l'un de leurs représentants les plus emblématiques. Pape Diouf, président de l'OM de 2005 à 2009, s'est éteint ce mardi soir. Il avait 68 ans et était touché par le Covid-19. José Anigo a longtemps travaillé aux côtés de l'ex-dirigeant. L'ancien entraîneur de l'OM n'a pas caché son émotion.

Anigo : "Il reste l'homme avec qui j'ai vécu une très belle aventure"

"Je ne sais pas comment vous l’expliquer. C’est une très très mauvaise nouvelle pour moi et honnêtement, même si on ne s’était pas croisé depuis pas mal de temps, je suis très chagriné, a expliqué José Anigo dans des propos retranscrits par le journal régional La Provence. Sincèrement, je suis très peiné. Il laissera l’image d’un très grand président, ça c’est évident. En tout cas, pour moi, il reste l’homme avec qui j’ai vécu une très belle aventure, qui ne s’est pas forcément très bien terminée, mais j’ai passé cinq années vraiment exceptionnelles à ses côtés."