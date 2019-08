Angleterre: Southgate encense Mount

Prêté ces deux dernières saisons par Chelsea, au Vitesse Arnhem et à Derby County, Mason Mount (20 ans) a parfaitement réussi ses débuts en Premier League, avec trois titularisations en autant de matches, et deux buts.

Et il a été appelé pour la première fois jeudi par Gareth Southgate en équipe d’Angleterre, pour les matches qualificatifs à l’Euro 2020 contre la Bulgarie et le Kosovo. "Il réalise un début de saison exceptionnel, a salué son sélectionneur. Et il est là parce qu’il le mérite. C’est aussi simple que ça. A chaque match, il se montre dangereux et est capable de marquer. J’ai suivi son évolution dans les équipes de jeunes depuis qu’il a 16 ans, et il sortait du lot dans toutes les catégories. Il ne fait que de s’améliorer et il réussit à s’imposer à chaque nouvelle étape. Et c’est pareil depuis le début de saison."