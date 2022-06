Angleterre : l'espoir écossais Calvin Ramsay signe à Liverpool

Ramsay, international espoir avec l'Ecosse et convoité par plusieurs clubs européens, arrive en provenance d'Aberdeen. Son transfert a été évalué à 4,2 millions de livres sterling, soit un peu moins de 5 millions d'euros, plus un bonus de 2.5 millions de livres (2.9 M€). "C'était un rêve devenu réalité de jouer pour Aberdeen, et maintenant être dans l'un des plus grands clubs, sinon le plus grand club du monde, c'est un accomplissement" s'est réjoui Ramsay, élu meilleur jeune de l'année par les journalistes écosssais à l'issue de la saison.

"Ce n'est pas juste un grand club, ils donnent leur chance aux jeunes joueurs dans l'équipe première" a ajouté Ramsay, prenant pour exemple son futur coéquipier Trent Alexander-Arnold ou Harvey Elliott, qui avait signé à l'âge de 16 ans avec les Reds. Avec cette signature, Liverpool, vice-champion d'Europe, a enregistré sa troisième arrivée de l'intersaison, après celles du buteur Darwin Nunez (Benfica) et du milieu Fabio Carvalho (Fulham).