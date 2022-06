Adrien Hunou arrive en prêt avec option d’achat.#Angers, par l’intermédiaire de Laurent Boissier, vise maintenant le défenseur international marocain Achraf Dari (Wydad Casablanca). Les discussions se poursuivent #mercato @leparisiensport https://t.co/6YshueltyJ

. Déjà fort de Sofiane Boufal et d'Azzedine Ounahi, le SCO serait selon Le Parisien intéressé par le. Récent vainqueur de la Ligue des Champions africaine, le joueur polyvalent aurait séduit Laurent Boissier, le coordinateur sportif du SCO.Les discussions se poursuivent entre les deux parties. Âgé de 23 ans et, Achraf Dari est apparu pour la première fois avec les Lions de l’Atlas A lors de leur victoire sur le Liberia (2-0), le 13 juin dernier dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2023.