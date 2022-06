Angers : Cho rejoint officiellement la Real Sociedad

Considéré comme l'un des prospects les plus prometteurs du championnat de France, Mohamed-Ali Cho file en Liga. La Real Sociedad a annoncé ce mercredi le transfert du jeune attaquant français (18 ans). Cho quitte Angers, où il avait fait ses premiers pas en pro, pour rejoindre une écurie espagnole ambitieuse.

Cho a snobé l'OM

Rapide, percutant, l'international U19 est un diamant à polir qui devrait pouvoir exprimer ses qualités dans une compétition ouverte. Il a paraphé un contrat de 5 ans et sera donc lié au club basque jusqu'en 2027. Passé durant son adolescence par les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, l'attaquant était également courtisé par l'Olympique de Marseille.



"Avec l'arrivée du jeune Français, la Real Sociedad renforce son attaque avec un joueur très explosif", décrit la Real Sociedad sur son site officiel. "International des moins de 21 ans avec la France, il a marqué quatre buts pour Angers et arrive à la Reale Arena pour continuer à grandir et mettre à notre disposition son talent. Bienvenue", conclut le club basque dans son communiqué.