Angel Rodriguez (Getafe) pour remplacer Ousmane Dembélé ?

Le FC Barcelone vit décidément un début d'année 2020 des plus agités. Entre l'arrivée de Quique Setién sur le banc à la place d'Ernesto Valverde, des résultats mitigés sur le terrain et des tensions en interne (à l'image des récentes piques de Lionel Messi à l'attention d'Eric Abidal), le club catalan peine à trouver de la tranquillité. Un nouveau caillou est venu se glisser dans sa chaussure mardi : la blessure d'Ousmane Dembélé. Victime d'une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite, le champion du monde 2019 ne devrait pas revenir à la compétition avant le mois de mai, au mieux. Pour pallier cette absence longue durée, les dirigeants barcelonais se seraient mis à la recherche d'un joker médical, comme la Liga les y autorise (à condition que l'élément ciblé soit libre ou joue déjà en Espagne).

Une clause à neuf millions d'euros pour Angel Rodriguez

A en croire les informations du quotidien Sport, les Blaugrana auraient jeté leur dévolu sur Angel Rodriguez. Âgé de 32 ans, l'attaquant espagnol réalise une saison brillante sous le maillot de Getafe (treize buts toutes compétitions confondues) et occupe un rôle tout sauf anodin dans le parcours de sa formation, actuellement troisième de la Liga. La clause libératoire de l'avant-centre des Azulones, de l'ordre de neuf millions d'euros, ne devrait en outre pas être de nature à rebuter le Barça.