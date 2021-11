Welcome to Reading Football Club, Andy! 🤝

Andy Carroll est présent sur les terrains de football anglais depuis 2006 et ses débuts professionnels avec. Après un court passage àen 2011 avant d'être prêté la saison suivante à West Ham, l'international est resté (en tout) sept ans chez les Hammers avant de retourner deux saisons à Newcastle. Son contrat n'ayant pas été renouvelé, il était libre depuis l'été 2021. Il vient de retrouver un club.Et c'est en Championship (D2 anglaise) qu'Andy Carroll a trouvé chaussure à son pied en. Celui qui n'a encore que 32 ans va apporter toute son expérience aux 16e de l'anti-chambre de la Premier League qui espèrent ainsi remonter au plus vite et voir s'éloigner le spectre de la zone rouge.L'avant-centre d'1m93 tentera de son côté de retrouver efficacité et confiance, lui qui n'a inscrit qu'un seul et unique but en quarante-trois matchs avec les Magpies entre 2019 et 2021.