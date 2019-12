L’entraîneur lusitanien de l'Olympique de Marseille André Villas Boas a confirmé au micro de nos confrères de DZ FootL'ancien manager de Chelsea a même admis s'être entretenu avec l'ancien joueur de Porto, mais ce dernier a opté pour le Qatar à la faveur d'une proposition financière bien plus avantageuse selon les confidences de Villas-Boas : « J'ai parlé avec Yacine Brahimi une fois, c'est vrai qu'il était dans notre plan pour venir ici mais le problème c'était son offre du Qatar qui était extraordinaire. Il a pris sa décision. C’est un joueur très intéressant ».Mais Brahimi n'était pas le seul algérien à avoir tapé dans l’œil de l'entraîneur de l'OM.qui connaît un début de saison pétaradant du côté de l'AS Monaco : « On a parlé aussi de Slimani cette saison, mais on avait déjà pris la décision pour Dario (Benedetto, ndlr), mais il reste un joueur intéressant ».