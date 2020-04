André Onana (Ajax) veut rejoindre le PSG

Un nouveau portier pourrait débarquer à Paris lors de la prochaine intersaison, en la personne d’André Onana. Le dernier rempart de l’Ajax d’Amsterdam serait très séduit par la possibilité de renforcer les rangs du PSG, si l’on en croit ce que révèle le quotidien L’Equipe ce lundi. Le club champion de France l’avait sondé en 2019. Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste en Europe, il estime qu’un séjour du côté de Parc des Princes lui permettra de faire un bond important dans sa carrière. De plus, il apprécie beaucoup la capitale française.

Onana est prêt à seconder Keylor Navas

Âgé de 24 ans, Onana aurait déjà pu quitter sa formation néerlandaise l’été dernier, mais ses dirigeants se sont opposés. Cette fois, et en récompense des services rendus, ils sont prêts à lui accorder un bon de sortie. Il y a quelques temps, son prix avait été fixé à 30M€. Mais, avec la crise que connait le football mondial et la contraction du marché qui risque d’en découler, il est probable que les responsables hollandais le cèdent pour un montant inférieur. A Paris, le poste de gardien numéro 1 est déjà pris, puisque Keylor Navas est intouchable. En revanche, celui du gardien remplaçant a de bonnes chances de se libérer durant l’été vu que Sergio Rico est pressenti pour retourner à Séville. Bien qu’ambitieux, Onana serait disposé à jouer le rôle de doublure pendant une période donnée, avant d’éventuellement monté dans la hiérarchie. Pour rappel, le Barça et Chelsea s’étaient aussi renseignés à son sujet lors des précédentes fenêtres de transferts.