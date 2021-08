Anderlecht se fait prêter Christian Kouamé (officiel)

La Fiorentina a trouvé une porte de sortie pour Christian Kouamé. Après une saison statistiquement décevante en Serie (1 but 1 passe décisive en 32 matchs), l'attaquant polyvalent ivoirien a été prêté pour la saison à Anderlecht. L'international A (4 sélections) tentera de s'y relancer, aux côtés d'un autre joueur en prêt, le Néerlando-Nigérian du Bayern Munich Joshua Zirkzee. Passé par les équipes de jeunes de Sassuolo, de Prato et de l’Inter Milan, Kouamé (23 ans) s'était révélé à Citadella en Serie B lors de l'exercice 2017-2018, avec 11 buts en 40 matchs. Il va évoluer pour la première fois de sa carrière loin de l'Italie.



"Je suis très heureux de pouvoir jouer au RSC Anderlecht cette saison, a déclaré Christian Kouamé à son arrivée. La façon de jouer de l'entraîneur devrait bien me convenir. Je rejoins un groupe qui recèle déjà clairement de beaucoup de qualités et j'espère pouvoir saluer les supporters dans le stade le plus rapidement possible."