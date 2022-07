C'est la rentrée dans les rangs du champion de France. Après une reprise studieuse, avec des retours étalonnés sur deux semaines pour les internationaux, le Paris Saint-Germain a disputé son premier match de sa préparation estivale. C'était au Camp des Loges, sous un soleil écrasant, contre une formation de Ligue 2, Quevilly-Rouen Métropole.

La compo : Mbappé et Neymar absents, Messi présent

De nombreux éléments étaient ménagés pour ce match de reprise, à commencer par Kylian Mbappé et Neymar, pour des raisons différentes. Si la reprise du champion du monde est encore toute fraîche, le Brésilien, touché à la hanche, avait été laissé au repos par rapport à ce soucis physique sans gravité.



Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Nuno Mendes ou encore Thilo Kehrer manquaient également à l'appel. Au contraire de Lionel Messi. L'attaquant argentin était aligné au coup d'envoi du match derrière un tandem Kalimuendo-Icardi. A noter également la première titularisation de la recrue estivale Vitinha. Le jeune Portugais était aligné au milieu aux côtés de Paredes. Marquinhos, Ramos et Diallo composaient l'arrière-garde devant Donnarumma.



La compo au coup d'envoi : Donnarumma, Marquinhos, Ramos, Diallo, Bernat, Paredes, Dina Ebimbe, Vitinha, Kalimuendo, Icardi, Messi.

Le match : Une prestation sérieuse



Les objectifs des Parisiens étaient clairs : monter en régime sur le plan athlétique et retrouver des sensations techniques. Plus que le résultat, il s'agissait surtout d'éviter toute blessure, eu égard au contexte du jour - température très élevée, grosse charge de travail depuis une à deux semaines selon les cas. Après une première demi-heure sans trouver l'ouverture malgré quelques situations intéressantes pour chaque équipe, les joueurs de Christophe Galtier ont ouvert la marque juste après la demi-heure de jeu, sur un penalty transformé par Sergio Ramos (1-0, 33e).



Globalement, les Parisiens ont diffusé une impression de sérieux. Vêtus de leur nouvelle tunique, les joueurs de la capitale se sont attelés à bien tenir le ballon, alternant accélérations et phases de temporisation. Lionel Messi est apparu bien en jambes, tandis que Vitinha a montré son assurance balle au pied.



Sans surprise, Galtier a changé l'intégralité de son onze pour la seconde période. Cela n'a pas empêché les Parisiens de creuser l'écart, avec un second but inscrit avec la manière par le jeune Djeidi Gassama, auteur d'une finition parfaite après un joli slalom (2-0, 53e). Du travail bien fait. Cap sur l'Asie, désormais, pour les Parisiens, qui s'envoleront ce samedi pour le Japon, où ils resteront 10 jours pour une tournée estivale très attendue.