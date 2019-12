Amani Yao nouvel entraîneur du FC San Pedro (officiel)

Du mouvement sur le banc du FC San Pedro. Auteur d'un mauvais départ en Coupe de la Confédération, le club pétrucien a procédé au limogeage de Jani Tarek et à son remplacement par Amani Yao. Déjà passé par l'AFAD Djékanou, l'AS Tanda et l'ASEC Mimosas, ce technicien local d'expérience aura pour objectif de conduire le club, actuel 5eme de Ligue 1 avec 3 matchs en retard, au titre national, et à améliorer sa situation en Coupe de la Confédération (3emes du groupe D avec un match nul et une défaite en deux matchs). Le nouveau coach dirigera ce mercredi sa première séance d'entraînement.