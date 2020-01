Alvaro Odriozola (Real Madrid) prêté au Bayern Munich

depuis le Real Madrid où le Basque ne jouait plus beaucoup cette saison. « Après des discussions internes, nous avons décidé de répondre à la demande de notre entraîneur Hansi Flick pour un renforcement sur la ligne défensive et avons opté ensemble pour Álvaro Odriozola. Nous sommes très heureux de ce transfert et remercions les dirigeants du Real Madrid pour les discussions très amicales et coopératives » , a ainsi indiqué Karl-Heinz Rummenigge, PDG du Bayern, dans le communiqué du club allemand. Le défenseur est prêté jusqu’au 30 juin 2020.