Alvaro Gonzalez, un ''joueur de caractère''

Le voilà enfin ! Alors qu'il avait rejoint ses nouveaux coéquipiers aux Etats-Unis pour les EA Ligue 1 Games, c'est ce jeudi 1er août que les supporters marseillais ont pu découvrir la première recrue estivale de leur club de cœur au Centre Robert Louis-Dreyfus. Alvaro Gonzalez arrive en prêt de Villarreal pour un an avec une option d’achat.

Le défenseur central a d’abord listé les raisons l’ayant convaincu de signer à Marseille, en jouant notamment la carte du passé glorieux qui ne laisse pas insensible les aficionados: "Je suis très fier d'être ici. C’est un grand club en Europe, qui a déjà gagné une Ligue des champions. Ce n'est pas rien. Le staff, les joueurs, les supporters, pour toutes ces raisons j'ai décidé de venir ici".

Pour l'Espagnol, pas de doute. L’OM est le club qu’il lui fallait, à la fois dans l’optique de relever un nouveau défi mais aussi de progrès. "L'OM, c'est un pas important en avant dans ma carrière. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. J'avais d'autres propositions, mais la meilleure c'était celle de l'OM. A Villarreal, j'étais dans un bon club, mais j'avais besoin d'un nouveau challenge et d'aller dans un grand club", lance-t-il, avant de souligner l’importance de la réputation d’Andoni Zubizarreta et d’André Villas-Boas dans son choix.

Une agressivité bienvenue

Passées les amabilités de rigueur, Alvaro Gonzalez s’est montré plus prolixe sur le joueur qu’il est. Est alors apparu en filigrane une volonté de convaincre l’auditoire, dans la salle comme les supporters, que ses qualités peuvent aider l’OM à combler les manques de sa saison 2018-2019. Sans avoir un physique de déménageur (1,83 pour 71 kg), l’Ibère arrive avec la réputation d’un joueur rugueux, dur au mal, qui n’hésite pas à aller au duel. Une agressivité souvent absente la saison dernière qui pourrait faire du bien à cet OM revanchard. "Je suis un joueur de caractère, c’est sûr. Je donne tout sur le terrain. Je me bats, je ne fuis jamais les duels", confirme le natif de Cantabrie.

Revers de la médaille, sur 66 matches de championnats lors des deux dernières saisons avec le Sous-marin jaune, pas moins de 28 cartons jaunes récoltés. Des sanctions récurrentes qui pourraient poser problème en France, mais l’intéressé ne s’en inquiète pas. "Je vais essayer de faire mieux au niveau des cartons, promet-il en souriant. En Espagne, les cartons, c'est différent d'ici. Ici, c'est plus sévère, donc je vais devoir faire attention".

"J’ai le sang chaud moi aussi"

Le joueur de 29 ans devra aussi assumer un rôle de référent pour ses collègues plus jeunes en défense, que ce soit un Boubacar Kamara prometteur mais encore trop tendre ou un Duje Caleta-Car à l’intégration si difficile: "C'est une concurrence saine. Ce sont deux jeunes défenseurs mais ils ont déjà de l'expérience. Je vais les aider et eux vont m'aider. Il y a une équipe de grande qualité ici. S'il y a de la concurrence, c'est le mieux pour l'OM".

Enfin, le contexte si particulier propre à Marseille, avec sa pression, sa passion et sa déraison, ne semble pas lui faire peur. Bien au contraire, il semble parfaitement en accord avec le tempérament du garçon: "Zubizarreta m'a présenté le club et la ville. Il m'a parlé du passage d'une ville tranquille comme Villarreal à une autre qui vit le football comme une religion. Ça me plaît beaucoup, j'ai le sang chaud moi aussi et ça me plait de sentir cette ambiance". Un joueur à la grinta prononcé dans un groupe qui en a, selon les supporters, tellement manqué l’année dernière. Encore un bon point pour Alvaro. Les supporters espèrent maintenant qu’il confirme tout cela sur le terrain.