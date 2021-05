Alvaro Gonzalez prolonge à l’OM (Officiel)

Né pour jouer à l’Olympique de Marseille selon ce qu’il avait lui-même affirmé, Alvaro Gonzalez est bien parti pour rester dans ce club pendant au moins trois autres années. Le défenseur central espagnol vient de parapher un nouveau contrat jusqu’en 2024 avec les Phocéens. Il est récompensé pour sa régularité et le rendement qu’il affiche depuis quelques mois. L’ancien de Villarreal faisant partie des Olympiens qui se sont le plus distingués –ou le moins déçu, c’est selon- durant la campagne 2020/2021 et qui s’est achevée par une qualification pour la Ligue Europa.

« Profiter de mes dernières années avec l’OM »

« Je suis très content. Je me sens ici comme à la maison. Je remercie à ma famille, qui m’a toujours appuyé tous les jours. J’ai hâte d’être à la saison prochaine pour retrouver les supporters, qui me manquent beaucoup et j’ai besoin d’eux. J’ai 31 ans, et mes dernières années au plus haut niveau sont les plus importantes. Je suis au meilleur moment de ma carrière et je veux en profiter à l’OM », a-t-il confié dans un entretien au site du club.

Alvaro Gonzalez totalise aujourd’hui 51 matches et 2 buts marqués avec l’OM (dont 38 rencontres cette saison). Arrivé de Villarreal, il s’est très vite imposé à son poste et s’est révélé être comme un patron de l’arrière-garde. Aujourd’hui, il fait même partie des tauliers de l’équipe, et ceux dont la voix pèse lors des périodes difficiles, comme ce fut le cas lors de la crise hivernale traversée par le club.