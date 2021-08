Alisson prolonge à Liverpool (Officiel)

Au lendemain de la prolongation de contrat de Fabinho, Liverpool vient de cadenasser un autre de ses joueurs majeurs, en l’occurrence Alisson. Le dernier rempart brésilien s’est engagé jusqu’en 2027 avec les Reds.

Alisson (28 ans) évolue avec LFC depuis 2018. Avec son arrivée, les problèmes au poste de gardien dont pâtissait cette équipe ont totalement disparu. L’ancien portier de la Roma a apporté beaucoup de solidité. Une solidité fut surtout apparente lors de la saison du titre où il a aligné une vingtaine de rencontres sans le moindre but encaissé. En 2020/2021, il fut moins efficient, mais il a réussi à s’illustrer dans l’autre surface. Son but à la dernière minute du match contre West Bromwich Albion en mai dernier a été crucial dans la qualification acquise pour la C1.

