Alexis Sanchez privilégie un retour à Manchester United

Alexis Sanchez ne devrait pas faire de vieux os à l’Inter de Milan. N’ayant pas réussi à faire ses preuves avec la formation nerazzurra (seulement 1 but inscrit en Serie A), et même s’il a écarté une longue période à cause d’une blessure, le double vainqueur de la Copa America devrait être renvoyé à son club propriétaire, à savoir MU. Sa période de prêt au sein de l’équipe d’Antonio Conte prendra fin à l’issue de l’exercice en cours.

Alexis Sanchez ne compte pas s’asseoir sur son juteux contrat

A en croire le site ESPN, cette option ne serait pas pour déplaire au principal intéressé. A Old Trafford, l’ancien Barcelonais a l’avantage d’être gracieusement payé (570000€ hebdomadaires). Et il serait enclin à cirer le banc des Red Devils et profiter de ce salaire avantageux jusqu’à la fin de son contrat (en 2022) plutôt que de tenter sa chance ailleurs, avec plus de temps de jeu mais des émoluments moindres. A 31 ans, ses priorités sont manifestement bien définies.